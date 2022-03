Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 24esima giornata

Si conclude anche il 24esimo turno di Eccellenza, girone C. Pari a reti inviolate tra Audace e Lupa Frascati e Colleferro e Pontinia: un punto ciascuno, dunque, senza gol. Tre punti per l'Itri, che batte in casa il Città di Paliano, così come il Terracina supera il Morolo 3 a 0. Cade la Vis Sezz contro l'Anagni, perdendo un'occasione importante e facendosi superare in classifica. Sempre più in crisi l'Atletico Lazio: contro il Monte San Giovanni campano finisce 5 a 0 ma al 41' la gara viene sospesa. Ko anche per il Gaeta contro il Sora. Vince infine il Ferentino sul campo dell'Arce.

I RISULTATI DELLA 24ESIMA GIORNATA

Audace Lupa Frascati 0-0

Ferentino Arce 1-0

Itri Pol. Città di Paliano 2-0

Terracina Morolo 3-0

Vis Sezze Città di Anagni 0-2

Città di Monte San Giovanni Campano Atletico Lazio 5-0

Colleferro Pontinia 0-0

Sora Gaeta 1-0