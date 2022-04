Eccellenza Lazio girone C: i risultati della 27esima giornata

Sorprese e conferme nella 27esima giornata di Eccellenza, girone C. Cade la Vis Sezze sul campo dell'Arce, con più di qualche rammarico. Il Sora batte l'Atletico Lazio per 9 a 0: una goleada vera e propria subita dalla squadra già retrocessa. Vittoria e sorrisi per l'Itri contro il Colleferro, così come per il Gaeta che passa 1 a 0 sul Morolo. Finisce invece 0 a 0 il derby tra Pontinia e Terracina. Tra Anagni e Audace termina 1 a 0: lo stesso risultato per il Ferentino, che batte la capolista Lupa Frascati. 0 a 0 tra Paliano e Monte San Giovanni Campano.

Arce Vis Sezze 1-0

Atletico Lazio Sora 0-9

Città di Anagni Audace 1-0

Itri Colleferro 3-2

Lupa Frascati Ferentino 0-1

Morolo Gaeta 0-1

Pol. Città di Paliano Città di Monte San Giovanni Campano 0-0

Pontinia Terracina 0-0