Eccellenza Lazio girone C: i risultati della 28esima giornata

L'Eccellenza si avvia al termine del suo campionato regolare con il girone C. Finito anche il 28esimo turno, con qualche sorpresa e altre conferme. Per quanto riguarda le pontine, vince il Gaeta in appena 29 minuti contro l'Atletico Lazio, nella gara poi sospesa a causa dei soli 6 uomini in campo per la squadra di Formia. Pari tra Terracina e Paliano per 0 a 0. Nel derby la Vis Sezze vince in rimonta contro l'Itri. Perde il Pontinia 1 a 0 contro l'Audace. A sorpresa il Colleferro batte il Ferentino 2 a 0 mentre i due derby ciociari vanno all'Arce e al Sora, che battono Monte San Giovanni Campano e Anagni.

Domenica 10 aprile

Audace - Pontinia 1-0

Ferentino - Colleferro 0-2

Gaeta - Atletico Lazio 5-0

Lupa Frascati - Morolo 4-1

Terracina - Pol. Città di Paliano 0-0

Vis Sezze - Itri 2-1

Città di Monte San Giovanni Campano - Arce 1-3

Sora - Città di Anagni 2-1