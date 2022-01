Eccellenza Lazio Girone C: il Ferentino batte il Monte San Giovanni Campano

Una sfida per un girone. Oggi, l'Eccellenza Girone C del Lazio, è scesa in campo con una sola gara: rinviate, infatti le altre 7 sfide a causa della situazione Covid. Tanti, infatti, i positivi nei vari club, che hanno portato le società ad avanzare richieste di rinvii e posticipi. A giocare l'unica gara del gruppo, Monte San Giovanni Campano e Ferentino. In gol, per gli ospiti, Orsinetti al 9' del primo tempo su rigore e al 37' D'Arpino per il raddoppio. Una vittoria che vale il primato in classifica per la squadra ciociara, che sale ora a 35 punti in classifica.

Città di Monte San Giovanni Campano - Ferentino Calcio 0-2 (9' pt rig. Orsinetti, 37' pt D’Arpino)