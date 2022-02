Eccellenza Lazio Girone C, chi salterà la 18esima giornata?

Conclusa la 17esima giornata di Eccellenza Lazio Girone C, il Giudice Sportivo ha emanato il comunicato con le decisioni in merito al turno. Chi salterà le gare della 18esima giornata? Squalifica da espulsione per una giornata effettiva di gara per Iozzi Giacomo del Terracina, che salterà la sfida contro il Monte San Giovani Campano. Gregorio Altobelli del Gaeta non ci sarà contro l'Itri mentre Raffaele Zaccaria della Vis Sezze salterà il match contro l'Audace 1919. Diffidato e ammonito e dunque squalificato nel prossimo turno, invece, Bispuri Luca del Terracina.

Salteranno la prossima giornata anche Lorenzo Pepe e Federico Conti del Paliano e Gallo Salvatore dell'Arce.