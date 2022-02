Eccellenza Lazio Girone C, le decisioni del Giudice Sportivo

Dopo i recuperi della 16esima giornata di Eccellenza Lazio Girone C, il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato con le sue decisioni. Squalifica per una giornata effettiva di gara per Bonanni Giacomo dell'Atletico Lazio, che salterà dunque la sfida contro l'Anagni. Alberici Steven del Morolo non ci sarà invece contro il Pontinia: anche per lui una giornata di stop per espulsione. Formato Fabio dell'Anagni non ci sarà contro l'Atletico Lazio perché ammonito da diffidato. I tre salteranno dunque la 17esima giornata, spostata al 6 febbraio prossimo.