Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 21esima giornata

Appuntamento con la 21esima giornata di Eccellenza Lazio con il girone C. Domenica 6 marzo scenderanno in campo 8 sfide per 16 squadre. Derby tra Atletico Lazio e Itri, mentre il Gaeta ospiterà in casa il Monte San Giovanni Campano. La Vis Sezze sarà in casa della capolista, Lupa Frascati. Il Pontinia giocherà in casa contro il Paliano. Nel pomeriggio, alle 15.00, Terracina in casa del Sora.

Domenica 6 marzo

Atletico Lazio - Itri ore 11

Audace - Ferentino ore 11

Città di Anagni - Arce ore 11

Gaeta - Città di Monte San Giovanni Campano ore 11

Lupa Frascati - Vis Sezze ore 11

Morolo - Colleferro ore 11

Pontinia - Pol. Città di Paliano ore 11

Sora - Terracina ore 15