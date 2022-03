Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 22esima giornata

Via ad una nuova giornata di Eccellenza. Nel weekend in campo il girone C, con le tante pontine impegnate sul campo. Il Pontinia sfiderà l'Arce in casa: una gara importante per la squadra di Pernarella, che deve necessariamente incamerare punti per non incappare nella retrocessione. L'Atletico Lazio, di fatto ormai retrocesso, scenderà invece in campo contro il Colleferro. Per l'Itri gara contro l'Anagni, in casa, mentre la Vis Sezze ospiterà il Morolo. Da segnalare il derby tra Terracina e Gaeta, una delle sfide più attese di questa 22esima giornata.

Arce - Pontinia ore 11.00

Audace 1919 - Sora ore 11.00

Colleferro - Atletico Lazio ore 11.00

Itri - Anagni ore 11.00

Terracina - Gaeta ore 11.00

Vis Sezze - Morolo ore 11.00

Città Monte San Giovanni Campano - Lupa Frascati ore 11.15

Ferentino - Città di Paliano ore 16.00