Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 23esima giornata

L'Eccellenza Lazio girone C torna in campo con la 23esima giornata, turno infrasettimanale, in programma per mercoledì 16 marzo. Derby tra Atletico Lazio e Vis Sezze, così come tra Pontinia e Itri, mentre il Gaeta ospiterà l'Audace in casa. Il Terracina sarà impegnato contro la capolista Lupa Frascati. Il programma completo.

IL PROGRAMMA DELLA 23ESIMA GIORNATA

Atletico Lazio - Vis Sezze ore 15

Città di Anagni - Colleferro ore 15

Gaeta - Audace ore 15

Lupa Frascati - Terracina ore 15

Morolo - Città di Monte San Giovanni Campano ore 15

Pol. Città di Paliano - Arce ore 15

Pontinia - Itri ore 15

Sora - Ferentino ore 15