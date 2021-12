Eccellenza Lazio Girone C, le gare in programma nel weekend

L'Eccellenza Lazio torna in campo nel weekend del 5 dicembre per la 12esima giornata di campionato. Il Girone C vedrà impegnate varie squadre della provincia. Per Itri impegno contro il Colleferro, mentre il Gaeta ospiterà in casa il Morolo. 'Derby' pontino tra Terracina e Pontinia, mentre il Vis Sezze scenderà in campo contro l'Arce. Per l'Atletico Lazio, trasferta contro il Sora. Di seguito il programma della giornata.



Domenica 5 dicembre

Audace 1919 - Città di Anagni ore 11

Città Monte San Giovanni Campano - Città di Paliano ore 11

Colleferro Calcio - Itri Calcio ore 11

Ferentino Calcio - Lupa Frascati ore 11

Gaeta - Morolo Calcio ore 11

Terracina Calcio - Pontinia ore 11

Vis Sezze - Arce 1932 ore 11

Sora Calcio - Atletico Lazio ore 14.30