Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 15esima giornata

Termina la 15esima giornata di Eccellenza Lazio, Girone C, ultima del 2021. Tra le pontine è andata in scena la sfida tra Atletico Lazio e Morolo Calcio, fondamentale in ottica salvezza: a vincere gli ospiti ciociari per 5 a 2. Peggiora sempre più, dunque, la situazione di classifica del club pontino. Cade la Vis Sezze sul campo del Ferentino per 1-0: un risultato che lascia qualche rammarico in più, visto il pari della Lupa Frascati sul campo di Anagni. Il club viene così superato in classifica anche da Sora e Ferentino. Finisce 1 a 1 tra Itri e Terracina, con gli ospiti raggiunti all'ultimo minuto dai padroni di casa. Pareggio anche tra Pontinia e Gaeta.

I RISULTATI DELLA 15ESIMA GIORNATA

Arce - Audace 2-2

Atletico Lazio - Morolo Calcio 2-5

Città di Anagni - Lupa Frascati 3-3

Colleferro - Monte San Giovanni Campano 0-1

Ferentino Calcio - Vis Sezze 1-0

Itri - Terracina 1-1

Città di Paliano - Sora 0-2

Pontinia - Gaeta 1-1