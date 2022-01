Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 16esima giornata

Dopo lo slittamento dei campionati a causa della situazione Covid e del nuovo decreto per gli atleti dilettanti, torna in campo l'Eccellenza Lazio Girone C. Vittoria larga per l'Anagni contro il Morolo, che resta al penultimo posto. Pari per 1 a 1 invece tra Colleferro e Terracina. Non riesce ad alzare la testa l'Atletico Lazio, sconfitto 3 a 0 dalla capolista Ferentino. Il Gaeta si ferma contro il Città di Paliano: 4 a 2 per i ciociari. Secondo stop consecutivo per la Vis Sezze, che invece perde contro il Città di Monte San Giovanni Campano. Pari a reti inviolate tra Pontinia e Lupa Frascati in una gara arida di emozioni.

I RISULTATI

CITTÀ DI ANAGNI – MOROLO 4-0 (Flamini, Necci, Navarra, Navarra)

COLLEFERRO – TERRACINA 1-1 (Tornatore, Marciano)

FERENTINO – ATLETICO LAZIO 3-0 (D’Arpino, Pennacchia, Felici)

POL. CITTA’ DI PALIANO – GAETA 4-2 (Martinoli, Ronci, Donnini, D’Urso, Pintori, Sigillo)

PONTINIA – LUPA FRASCATI 0-0

VIS SEZZE – CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 1-2 (Giglio, Dell’Aguzzo, Carfora)

ARCE – SORA (rinviata)

ITRI – AUDACE (rinviata)