Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 18esima giornata

In archivio anche la 18esima giornata di Eccellenza Girone C. Tanti i pareggi del turno: 1 a 1 tra Ferentino e Anagni, Colleferro e Sora, Monte San Giovanni Campano e Terracina e Vis Sezze e Audace. La squadra di Gerli non è riuscita ad ottenere più di un punto sul campo dei ciociari: si tratta del quarto pareggio consecutivo. Anche il club di Catanzani si è scontrato contro la difesa dell'Audace, non andando oltre lo 0 a 0: la vittoria manca ormai da troppe partite. Il derby tra Itri e Gaeta lo vince la squadra di Ardone, che torna alla vittoria e guarda con ottimismo alla classifica. 3 punti anche per la Lupa Frascati sul campo dell'Arce e per il Pontinia: goleada contro l'Atletico Lazio.

I RISULTATI DELLA 18ESIMA GIORNATA

Città di Monte San Giovanni Campano - Terracina 1-1

Colleferro - Sora 2-2

Ferentino - Città di Anagni 1-1

Itri - Gaeta 2-1

Pol. Città di Paliano - Morolo 2-1

Pontinia - Atletico Lazio 9-0

Vis Sezze - Audace 0-0

Arce - Lupa Frascati 1-4