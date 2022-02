Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 20esima giornata

Si è conclusa la 20esima giornata di Eccellenza, girone C. Vittoria larga per l'Arce contro l'Atletico Lazio, per 8 a 1. Il Sora ha battuto il Monte San Giovanni Campano in trasferta, mentre la capolista Lupa Frascati ha vinto per 2 a 1 sul campo del Colleferro. Pareggio per 2 a 2 tra Itri e Morolo e per 3 a 3 tra Paliano e Anagni. Anche il derby tra Vis Sezze e Gaeta è terminato con un pari, per 1 a 1. Vittoria, invece, per il Terracina sull'Audace per 3 a 0 e per il Ferentino sul Pontinia per 3 a 2.

ARCE ? ATLETICO LAZIO 8-1

CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO ? SORA 0-1

COLLEFERRO ? LUPA FRASCATI 1-2

ITRI ? MOROLO 2-2

POL. CITTA? DI PALIANO ? CITTA? DI ANAGNI 3-3

TERRACINA ? AUDACE 3-0

VIS SEZZE ? GAETA 1-1

FERENTINO ? PONTINIA 3-2