Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 21esima giornata

Giornata ricca di emozioni e colpi di scena nella 21esima giornata di Eccellenza Lazio girone C. L'Itri cala il poker contro l'Atletico Lazio e torna a vincere. Tre punti anche per il Gaeta contro il Monte San Giovanni Campano, ottenuti sul finale. Delusione per la Vis Sezze, sconfitta dalla Lupa Frascati solamente al 95' dopo una clamorosa rimonta quasi riuscita dei pontini. Il Pontinia perde 2 a 0 contro il Paliano, così come il Terracina esce con zero punti contro il Sora. Concludono la giornata una vittoria dell'Audace sul Ferentino, per 1 a 0 e un ko del Morolo contro il Colleferro.

Atletico Lazio - Itri Calcio 0-4

Audace 1919 - Ferentino 1-0

Città di Anagni - Arce 1-2

Gaeta - M.S.G. Campano 2-1

Lupa Frascati - Vis Sezze 4-3

Morolo - Colleferro 1-2

Pontinia - Città di Paliano 0-2

Sora Calcio - Terracina 3-1