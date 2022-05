Eccellenza Lazio girone C: i risultati dell'ultima giornata

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Finale di campionato acceso e ricco di emozioni per l'Eccellenza girone C. Nell'ultima giornata, al 30esima, arrivano i tanto attesi verdetti. Terracina e Gaeta, già salve, chiudono rispettivamente al quinto e quarto posto. Si salva anche la Vis Sezze che batte il Ferentino. Anche l'Anagni, che vince contro la Lupa Frascati, festeggia la permanenza diretta nella categoria. L'Itri sul campo del Terracina non va oltre lo 0 a 0 ma festeggia ugualmente la salvezza. Chiude a 0 punti l'Atletico Lazio, sconfitto dal Morolo.

I RISULTATI DELLA 30ESIMA GIORNATA

Audace - Arce 2-0

Città di Monte San Giovanni Campano - Colleferro 1-1

Gaeta - Pontinia 5-0

Lupa Frascati - Città di Anagni 2-3

Morolo - Atletico Lazio 5-0

Sora - Pol. Città di Paliano 3-0

Terracina - Itri 0-0

Vis Sezze - Ferentino 1-0