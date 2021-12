Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 13esima giornata

Si è conclusa la 13esima giornata di Eccellenza Girone C, che ha visto tutti i match in programma disputarsi nella mattinata del 12 dicembre. Tra le pontine in campo l'Atletico Lazio, che esce sconfitto di fronte al Gaeta: il club di Di Rocco cala il poker e costringe gli avversari ad una sconfitta dolorosa in ottica classifica. Il Terracina torna alla vittoria dopo il pari nell'ultimo turno e lo fa contro il Paliano, battuto 3 a 1. Pari tra Pontinia 1994 e Audace 1919: i due club non vanno oltre lo 0-0. Il derby tra Itri e Vis Sezze regala emozioni, con i padroni di casa che battono gli avversari 3 a 1 e li costringono a perdere la vetta della classifica.

TUTTI I RISULTATI DELLA 13ESIMA GIORNATA

Arce - Città Monte San Giovanni Campano 2-1

Atletico Lazio - Gaeta 0-4

Città di Anagni - Sora Calcio 1-2

Morolo Calcio - Lupa Frascati 1-3

Città di Paliano - Terracina Calcio 1-3

Pontinia - Audace 1919 0-0

Colleferro Calcio - Ferentino Calcio 3-1

Itri Calcio - Vis Sezze 3-1