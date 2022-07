Fabio Di Vezza è il nuovo ds del Monte San Biagio

Inizia una nuova stagione che questa volta sarà in Eccellenza per il Monte San Biagio, dopo la promozione. Il club ha annunciato di aver trovato l'accordo con il nuovo direttore sportivo, Fabio Di Vezza. Un profilo d'esperienza che conosce molto bene il campionato d'Eccellenza. La nota ufficiale:

"La società F.C.D. Monte San Biagio comunica di aver trovato l’accordo con il nuovo d.s. (direttore sportivo) Fabio Di Vezza assicurandosi un profilo carismatico per la stagione 2022/2023. Monticellano, dopo aver vestito i nostri colori in passato, da ormai qualche anno si è fatto strada in ambito dirigenziale, lavorando già nell’Eccellenza laziale in modo professionale e facendosi conoscere molto bene".