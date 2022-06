Vis Sezze, Di Emma è il nuovo direttore sportivo

La salvezza ottenuta nella scorsa stagione pone le basi per cominciare il lavoro in vista della prossima. In casa Vis Sezze, si comincia a lavorare anche per i ruoli dirigenziali. La società ha annunciato di aver ingaggiato Fabrizio Di Emma come direttore sportivo. Il ds, già nell'organigramma nella scorsa annata, aveva lasciato il ruolo dopo poche settimane dall'inizio del campionato 2021/2022.

