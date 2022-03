Ferentino-Itri 1-1: punto pesante per Ardone

Turno infrasettimanale agrodolce per l'Itri, che ottiene un punto importante sul campo della seconda in classifica, il Ferentino, ma resta con l'amaro in bocca per la vittoria sfumata. Al 38' del primo tempo - giocato con grande intensità da entrambi i club - i ragazzi di Ardone passano avanti con il rigore di Valencia. Penalty assegnato per un fallo di Rocchino su ripartenza di Romani. Un gol che all'intervallo comincia a regalare agli ospiti la speranza di portare a casa i 3 punti, complici anche le grandi parate del portiere pontino. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa scendono in campo con la voglia di trovare il gol. Al 20' arriva infatti il colpo di testa di Giorgi che vale l'1-1. Un punto certamente prezioso su un campo complicato: nelle prossime settimane, l'obiettivo è quello di continuare a far bene per uscire dalla zona playout.

FERENTINO-ITRI 1-1

MARCATORI: 38' pt Valencia rig. (I), 20' st Giorgi (F)