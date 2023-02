L'Itri non vince più: la sfida salvezza va al Ferentino

Sale a sette il numero delle gare senza vittorie per l'Itri, che non riesce più ad ottenere i tre punti: l'ultimo successo è di inizio dicembre, contro il Fonte Meravigliosa. Oggi, contro il Ferentino, i pontini giocano un buon primo tempo, tutto sommato equilibrato con buoni spunti biancazzurri. Un paio di occasioni nitide non capitalizzate per i ragazzi di Ardone, come quella con Berisha, che da dentro l'area manca l'impatto vincente con il pallone. Nella fase finale del primo tempo i ciociari prendono spazio e nella ripresa vanno in gol: la prima rete è di Del Signore al 16' del secondo tempo. Solo pochi minuti dopo, Accrachi mette in rete per 2 a 0, tagliando le gambe ai pontini.