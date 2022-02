Ferentino-Pontinia 3-2: i ciociari battono i pontini

Finisce 3 a 2 la sfida tra Ferentino e Pontinia, valida per la 20esima giornata di Eccellenza, girone C. A passare in vantaggio sono gli ospiti, al 23' del primo tempo, con Mariniello. La prima frazione di gara termina proprio con i pontini avanti di un gol. Al 15' del secondo tempo ci pensa Compagnone a pareggiare i conti, mentre al 21' i ciociari passano in vantaggio con Prati. Non si arrende la squadra di Pernarella, e al 43' arriva il pari con De Martino. Al 50' del secondo tempo, in extremis, la rete che porta in vantaggio i ciociari di D'Arpino. Il Ferentino ottiene dunque i tre punti e continua ad inseguire la Lupa Frascati.

FERENTINO-PONTINIA CALCIO 3-2

MARCATORI: 23' pt Mariniello (PC), 15' st Compagnone (F), 21' st Prati (F), 43' st De Martino (PC), 50' st D’Arpino.