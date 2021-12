Ferentino-Vis Sezze 1-0: i pontini perdono posizioni

Rammarico per la Vis Sezze, che perde sul campo del Ferentino e spreca l'occasione per rimanere agganciata alla Lupa Frascati prima in vetta e oggi reduce da un pareggio contro l'Anagni. I ragazzi di Catanzani escono dallo Stadio Comunale con 0 punti nonostante tante buone occasioni. Dopo qualche primo minuto di studio, i pontini ci provano con Dell'Aguzzo al 18', ma la palla esce fuori. Seguono altre buone chance ma nessuna riesce a concretizzarsi in gol. Al 33' l'arbitro assegna un calcio di rigore ma Giannone calcia fuori. Il primo tempo finisce con almeno due azioni clamorose e un rigore sbagliato dagli ospiti. Nel secondo tempo ci provano entrambe le squadre, con occasioni da entrambe le parti. Al 33' è il Ferentino a passare in vantaggio, con un gran gol dalla distanza di Del Signore. Gli ospiti provano a cercare il pareggio, senza però fortuna: finisce 1 a 0.

FERENTINO-VIS SEZZE 1-0

MARCATORE: 30' st Del Signore (F)

FERENTINO: Capogna, Fiorini, Cialone, Prati, Giorgi, Baldassarre, D'Arpino, Giustini, Camilli, Felici, Orsinetti. All. Pippnburg

VIS SEZZE: Caruso; Cecconi, Di Trapano, Lauri, Marchetti; Compagno, Giannone, Zaccaria; Consoli, Loria, Dell'Aguzzo. All. Catanzani

ARBITRO: Aloise

ASSISTENTI: Neroni, Esposito