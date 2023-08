Dopo l'addio al Formia, Filippo di Marco riparte dall'Agora Latina: è il nuovo direttore sportivo del Settore Giovanile

Dopo l'addio prima all'Insieme Formia e poi alla nuova società del Città di Formia, Filippo Di Marco riparte dall'Agora Latina, società pontina che milita in prima categoria. Sarà lui il nuovo Direttore Sportivo del Settore Giovanile, prendendo il posto di Veliano D'Amato. Il comunicato:

"È Filippo Di Marco il nuovo Direttore Sportivo del Settore Giovanile della società sportiva Agora Latina. Si avvicenda a Veliano D'Amato, storico dirigente Agora, da circa sette anni è stato il vero motore dell'organizzazione tecnica e societaria. La sue serietà è riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori. Lascia lo scettro a Filippo Di Marco, classe 1982: da calciatore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Latina, esperienze professionistiche con Bari e Reggina. Trascorsi sportivi importanti per il nuovo responsabile anche da dirigente, prendendosi tante soddisfazioni raggiungendo traguardi importanti. Ricordiamo Cos Latina dove ha realizzato un doppio salto di categoria, per arrivare all'Insieme Formia dove ha vinto il titolo di Coppa Italia d'Eccellenza. Importante il suo lavoro di valorizzazione di tanti ragazzi passati in categorie professioniste, per ultimo: Leonardo Campagna approdato alla Lazio nel 2022. Di Marco ha in tasca Laurea e Master in Sport Management presso la Business School, passando i test con il massimo dei voti. La società sostiene: "Con Di Marco ci aspettiamo una rivoluzione in termini di crescita e qualità"."