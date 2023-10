Terracina, Fioretti: "Periodo difficile dopo l'infortunio. Giocare con Curiale? Sarà semplice"

Giordano Fioretti è rientrato dopo aver saltato le prime gare di campionato a causa di un infortunio. L'attaccante del Terracina, dopo il match contro il Gaeta, ha parlato così.

“Sono felicissimo. Ho passato un periodo duro, difficile. Mi sono rialzato dopo un brutto infortunio. Spero solo che passi questo dolore ma continuo a lavorare come fatto in questo mese e mezzo. Devo mettermi ancora in condizione ma giocare con Curiale secondo me sarà semplice perché è un grande giocatore, ha fatto categorie importanti. Dobbiamo continuare come stiamo facendo per toglierci soddisfazioni importanti”.