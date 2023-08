Terracina, Fioretti out per infortunio: quando torna in campo

Per le prime sfide di campionato, il Terracina non potrà contare su Giordano Fioretti. L'attaccante ha riportato un infortunio traumatico, come spiegato dal preparatore atletico De Filippis ai microfoni del club. Le parole: "Per quanto riguarda gli infortuni traumatici, ci saranno dei tempi tecnici da rispettare. Penso però che nel giro di 25-30 giorni Fioretti tornerà disponibile".