Giordano Fioretti rinnova con il Terracina: il bomber ha firmato!

Il Terracina lavora per costruire una squadra in grado di competere ad alti livelli, come confermato anche dal presidente Baioni nella conferenza di inizio stagione. Per farlo, il club ha deciso di confermare uno dei suoi volti più iconici: Giordano Fioretti, bomber classe 1985. L'attaccante rimarrà in biancoceleste anche nella prossima stagione, pronto a combattere per grandi obiettivi.