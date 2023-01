Terracina, in difesa arriva il 2003 Flerale

Nuovo ingresso in rosa per il Terracina, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Michele Flerale, difensore. Il classe 2003 arriva dal Lusciano, dove giocava in Promozione campana.

La nota del club: "Il Terracina 1925 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Michele Flerale, proveniente dal Lusciano Calcio".