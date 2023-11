Lo Zaccheria sorride sempre al Latina, che vince con Del Sole e Mastroianni

Serie C Girone C

Si rialza subito il Latina, micidiale nello sfruttare le opportunità concesse dal Foggia, ancora una volta sconfitto dai pontini a domicilio. E' la terza gioia consecutiva in campionato allo stadio Zaccheria per Di Donato, in un campo che tra play off dello scorso anno e stagione attuale non conosceva sconfitte da nove turni.

La pressione iniziale dei padroni di casa non ha avuto risultato contro il Latina, ben difeso da Cardinali, reattivo tra i pali, opponendosi a Garattoni e Peralta. Per cui al 40', imbeccato da Alessio Riccardi in stato di grazia, ha chiuso in diagonale il contropiede perfetto, valso il vantaggio pontino.

La reazione dei satanelli ha portato al pareggio al 19' della ripresa, realizzato da Salines, poco contrastato sul corner di Peralta.

Un occasione per parte. Martini al 22', destro sul fondo con l'intero specchio della porte a disposizione: al 35' il tiro di Serbouti su svarione del portiere di casa, viene respinto sulla linea da Davide Riccardi del Foggia.

Un minuto dopo si decide la partita: Cittadino trova Jallow in area, colpo di testa respinto da Nobile, arriva lesto Mastroianni che scarica il pallone in rete.

Inevitabile la sofferenza nel finale, dove potrebbe pure scapparsi il gol del 3-1, che però non arriva rendendo la vittoria ancora più bella.

Foggia – Latina 1-2

40′ Del Sole (Lat), 65′ Salines (Fog), 81′ Mastroianni (Lat)

Foggia (3-5-2): Nobile; D. Riccardi, Carillo, Salines; Garattoni, Martini, Fiorini (46′ Tonin), Frigerio (77′ Rossi), Vezzoni (90′ Pazienza); Peralta (77′ Embalo), Tounkara

A disp.: Cucchietti, De Simone, Agnelli, Odjer, Papazov, Idrissou, Brancato

All.: Cudini

Latina (3-4-3): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Crecco (26′ Ercolano), Cittadino, Di Livio, Paganini (74′ Serbouti); Del Sole (74′ Jallow), Mastroianni (90’+3 Fella), A. Riccardi

A disp.: Vona, Bertini, Perseu, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo

All.: Di Donato

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Assistente 1: Matteo Taverna di Bergamo

Assistente 2: Daniele Sbardella di Belluno

Quarto Ufficiale: Loris Graziano di Rossano

Ammoniti: 42′ Peralta (Fog), 45’+4 De Santis (Lat), 59′ Tonin (Fog), 62′ Del Sole (Lat), 72′ Mastroianni (Lat), 86′ Tounkara (Fog), 90’+8 Salines (Fog). Espulsi: 90’+7 Tounkara (Fog). Rec. pt 4', st 4'. Spettatori 4158, di cui 47 ospiti.