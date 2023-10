Nuovo Cos Latina, Furlan non è più il tecnico del club: il comunicato

Momento complicato per il Nuovo Cos Latina, oggi sconfitto dal Real Cassino per 5-1. Ancor prima della batosta della quinta giornata di Promozione, il tecnico Andrea Furlan aveva rassegnato le dimissioni insieme al collaboratore Mirko Pasqualini. Il comunicato:

"Il Cos Latina comunica che Andrea Furlan non è più il tecnico della squadra. La società ha accettato le sue dimissioni e quelle del collaboratore Mirko Pasqualini. Il club ringrazia entrambi per l’operato fin qui svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore".