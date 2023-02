Insieme Formia, Gabionetta si ferma in finale di Coppa Italia

Problemi per Roberto Gioia nel corso della finale di Coppa Italia tra Luiss e Insieme Formia. Il tecnico alla vigilia aveva parlato di un'assenza di Gabionetta, spiegando che non avrebbe recuperato in tempo per l'ultimo atto della competizione. Così, però, non è stato: l'ex Crotone è riuscito ad essere in campo, partendo dal 1'. Al 42', però, il centrocampista ha chiesto il cambio, costringendo lo staff medico ad entrare in campo. Al suo posto Gioia ha inserito Carlos Djaló.