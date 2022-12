Insieme Formia, che colpo in entrata: ufficiale Gabionetta!

Straordinario rinforzo per l'Insieme Formia, che ha ufficializzato l'arrivo di Denilson Martinho Gabionetta, 37enne brasiliano svincolato dopo le esprienze al Messina e alla Pol. Santa Maria Cilento. Dopo aver svolto già un primo allenamento con la squadra di mister Pernice, il giocatore è stato annunciato con un post sui social. Si tratta per lui di una ripresa dell'attività agonistica dopo uno stop. In passato il calciatore brasiliano, impiegabile a centrocampo e in attacco, ha vestito maglie importanti come quelle di Torino, Crotone e Salernitana. Un profilo di esperienza, dunque, per Pernice, che spera di ritrovare prestazioni e risultati anche attraverso la sua classe.