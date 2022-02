Gaeta-Arce 5-1: super D'Urso per il ritorno alla vittoria

Torna a vincere il Gaeta e a mettere in cassaforte i primi punti del 2022, dopo il ko contro il Paliano. I ragazzi di Di Rocco passano al Riciniello, superando 5-1 l’Arce e salendo a quota 27 in classifica, restando a contatto con Vis Sezze e Terracina, entrambe in zona playoff. Protagonista assoluto della giornata il giovane Lorenzo D’Urso, che con una tripletta indirizza l’incontro. In gol per i pontini anche Carnevale (per il momentaneo 2-0) e Ranieri (per il definitivo 5-1). Ospiti a segno, con Felea. Da segnalare l'espulsione di Gregorio Altobelli per doppio giallo: salterà il derby di domenica prossima sul campo dell’Itri.

GAETA-ARCE 5-1

MARCATORI: D'Urso 1'pt, 26'pt e 14'st (G), Carnevale 17'pt (G), Felea 21'st (A), Ranieri 33'st (G)

GAETA: Cardoso, Azoitei (41'st Armenio), Siciliano (22'st Pattelli), Vitale, Altobelli, Alongi, Carnevale, Sigillo (25'st Piscitelli), Nohman, Barba (32'st Ranieri), D'Urso (18'st Arduini). A disp. Conte, Vecchio, Orlando, Prencipe. All. Di Rocco

ARCE: Liberatori, Moriconi, Escudero, Turmalaj, Marini (32'st Iacob), Di Monaco (29'pt Norcia), Testa (16'st Vera), Pitisci (29'pt Felea), Pompili (12'st Sciucco), Basilico, Gallo. A disp. Ferazzoli, Colacicco, Martiniello, Gesuale. All. Ferazzoli F.

ARBITRO Panici di Aprilia, 6



ASSISTENTI Negro e Degli Abbati di Roma 1