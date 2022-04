Gaeta-Atletico Lazio 5-0: triplice fischio al 29'!

Triplice fischio prima della fine del primo tempo in Gaeta Atletico Lazio: la gara è stata sospesa al 29', sul punteggio di 5 a 0 per i padroni di casa, vista l'impossibilità di continuare il match con gli ospiti rimasti in sei. La gara, per la squadra di Formia, comincia con otto elementi in formazione. Il primo gol arriva al 6', quando Nohman scucchiaia per Barba che insacca in diagonale. Al 15' D'Urso serve Nohman dalla sinistra e questo infila in rete per il 2 a 0. Un minuto dopo arriva il tris con D'Urso. Ancora pochi secondi ed ecco anche il 4 a 0 con Carnevale, che poi replica al 20'. Termina dunque 5 a 0 in appena 29 minuti.

GAETA-ATLETICO LAZIO 5-0 (sospesa al 29')

GAETA: Conte, Azoitei, Galasso, Vitale, Altobelli, Piscitelli, Carnevale, Barba, Nohman, Leccese, D'Urso PANCHINA Cardoso, Sfavillante, Prencipe, Ranieri, Orlando, Angelino, Arduini, Vecchio, Pattelli. All. Parasmo

ATLETICO LAZIO: Selva, Rosi, Gigante, Anselmi, Manoni, Amburatore, Usai, Scarpetti

MARCATORI Barba 6'pt, Nohman 15'pt, D'Urso 16'pt, Carnevale 17'pt e 20'pt

ARBITRO L'Erario di Formia

ASSISTENTI De Lorenzo di Latina e Signorelli di Formia