Gaeta-Audace 2-3: sconfitta per Di Rocco

Sconfitta per il Gaeta, che torna a perdere al Riciniello dopo 4 mesi di vittorie. A passare, nella 23esima giornata di Eccellenza, girone C, sono infatti gli ospiti dell'Audace, che passano con un 3 a 2. Il primo gol del match è proprio della squadra di Scarfini, a segno con Bussi dopo 12 minuti. Dopo 4 minuti il raddoppio firmato Nannini. Al 27' si svegliano i pontini e accorciano le distanze con D'Urso che s'invola sulla scucchiaiata di Nohman e con la punta anticipa Maltempi. Primo tempo che si chiude in attacco per i padroni di casa, che trovano il pari appena un minuto dopo essere tornati in campo per la ripresa: Nohman scatta sulla linea del fuorigioco, si porta il pallone avanti di testa e la mette in rete. All'8' del secondo tempo i pontini vengono però sorpresi da un'azione in contropiede dell'Audace. Bussi non sbaglia sul cross di Denni. Il Gaeta è nuovamente costretto ad inseguire e ci prova due volte sul finale, ma non è fortunato. Perde, dunque, la sfida della 23esima giornata.

GAETA-AUDACE 2-3

GAETA: Cardoso, Pattelli, Galasso, Vitale (24'st Leccese), Altobelli (25'st Siciliano), Alongi, Azoitei (1'st Carnevale), Sigillo, Nohman, Barba (7'st Ranieri), D'Urso (1'st Arduini) PANCHINA Conte, Piscitelli, Orlando, Sfavillante ALLENATORE Di Rocco

AUDACE: Maltempi, Mirti, Cherchi, Braga, Nannini, Scottodiclemente, Denni (24'st Sandu), De Angelis, Bussi (13'st Pallocca), Castri, De Vincenzo PANCHINA Zlatan, Russo, Gassama, Di Attilia, Agbonifo, Thiam, Moselli ALLENATORE Scarfini

MARCATORI: 12' Bussi, 16' Nannini, 27' D'Urso, 46' Nohman, 54' Bussi