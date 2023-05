Gaeta, Bellamio: "C'è un po' di rammarico ma abbiamo dato tutto"

Una vittoria contro il Tor Sapienza per il Gaeta per concludere al meglio un campionato per larghi tratti dominato. Al termine della stagione, mister Bellamio traccia un bilancio ai microfoni del club:

"C'è un po' di rammarico per la classifica che per la prima metà della stagione ci ha visti in lotta per qualcosa di importante. Nella seconda parte ci siamo un po' allontanati dalla vetta ma sono dieci partite in cui questa squadra ha perso solo una volta, a Villalba. Stiamo giocando bene, stiamo facendo gol. Ripeto, c'è un po' di rammarico ma la coscienza è a posto perché i ragazzi hanno dato tutto".

"Sicuramente il momento che ricorderò è quello di picco più basso. Quando abbiamo toccato il baratro i ragazzi si sono compattati di più e hanno dato a me una lezione di vita, dandomi la forza di alzare la testa. Abbiamo continuato ad onorare la maglia. Sono straorgoglioso di loro".

"Futuro? Con la società ci sarà modo e tempo di parlare. Voglio ringraziare pubblicamente il direttore che si è giocato una carta rischiosa portando un mister sconosciuto in una piazza importante. Spero di aver ripagato la fiducia. Abbiamo un rapporto bello e cristallino e avremo modo di parlarne".