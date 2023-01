Gaeta alla ricerca del gol col Vicovaro: dopo due sfide senza reti...

Il Gaeta torna al Riciniello per la prima gara casalinga del 2023 dopo due trasferte. Dopo il ko contro la Pro Calcio Tor Sapienza, per la formazione pontina è arrivato un pari a reti inviolate contro il Monte San Biagio, nel derby. La squadra, nonostante il meteo avverso in settimana, si è preparata al meglio per il match contro il Vicovaro. Il club guidato da Bellamio ha tenuto dieci volte la porta imbattuta in campionato, su 18 partite: numeri niente male in difesa. Adesso, però, il Gaeta ha come obiettivo quello di dimostrare anche il potenziale offensivo, dopo due gare senza reti.