Gaeta, zona playoff a portata di mano. La classifica...

La sconfitta per 4 a 2 contro il Città di Paliano ha bloccato il Gaeta al sesto posto in classifica, con 24 punti in 16 gare. 7 le vittorie, 3 i pareggi e 6 le sconfitte per il club di Gesmundo, che è a soli 5 punti dalla zona playoff. Il quinto posto è occupato dal Terracina, con 29 punti. A salire Vis Sezze, Sora (con 15 gare), Lupa Frascati e Ferentino (che invece di sfide ne ha giocate 17) primo, con 38 punti. La sconfitta contro il Paliano non è l'unico stop dell'ultimo periodo: già prima della sosta, i gaetani avevano pareggiato contro il Pontinia, nonostante la situazione di classifica poco felice di questi ultimi. Pareggi e sconfitte, comunque, non demoralizzano l'ambiente: la zona playoff resta vicinissima e l'intero girone di ritorno ancora da disputare fa ben sperare.