Gaeta, torna Christian Ranieri: il comunicato

Il Gaeta Calcio si rinforza. Il club ha annunciato il ritorno in biancorosso di Christian Ranieri, attaccante classe 2001 che già in passato ha militato tra le fila della società. Il giocatore, proveniente dal Pomigliano, avrà l'occasione di mettersi in mostra dopo una prima parentesi in biancorosso nella quale non ha trovato molto spazio. Il Gaeta, impegnato in Eccellenza Girone C, occupa attualmente l'ottavo posto in classifica, con 20 punti e a 10 dalla vetta: l'innesto di Ranieri potrà dare un ulteriore aiuto al club. Il comunicato ufficiale:

"Torna in biancorosso Christian Ranieri, classe 2001, ex Insieme Ausonia. Dotato di ottime doti tecniche e atletiche è capace di giocare in diversi ruoli del reparto offensivo. Nella precedente parentesi gaetana ha trovato poco spazio ma ora torna per mostrarci tutto il suo talento, dopo una parentesi al Pomigliano".