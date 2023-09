Gaeta, 4 punti in 4 giornate e dodicesima posizione

Una sconfitta contro il Colleferro, sul campo neutro di Paliano, per il Gaeta. La formazione pontina, dopo quattro giornate, occupa la dodicesima posizione con solo 4 punti conquistati, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Il club promette "che apporterà le dovute modifiche in ambito tecnico per conquistare i necessari punti". Esprime inoltre fiducia in vista del futuro: "Siamo sicuri che mister Mancone, affiancato da tutto lo staff tecnico e dirigenziale, saprà trovare la giusta soluzione per una risalita biancorossa".