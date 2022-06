Gaeta, conferme importanti sul mercato

In casa Gaeta si lavora in vista della prossima stagione. Dopo aver scelto il nuovo tecnico, che sarà Bellamio, il club ha trovato l'accordo per il prolungamento di alcuni giocatori protagonisti nell'annata conclusa: Nohman, Cardoso, Vitale e Carnevale. Il comunicato ufficiale del club pontino:

"Prime conferme importanti in casa ASD Gaeta per la prossima stagione di Eccellenza. Daniele Nohman, Lucas Cardoso, Gennaro Vitale e Vincenzo Carnevale saranno a disposizione di mister Bellamio per l'inizio della preparazione della stagione 2022/23".