Gaeta, Di Rocco: "Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo"

Un'azione personale di Arduini ha regalato al Gaeta la vittoria contro il Monte San Giovanni Campano che vale 3 punti importantissimi per la classifica. Al termine del match, valido per la 21esima giornata di Eccellenza, il tecnico Di Rocco ha analizzato la sfida ai microfoni di Telegolfo.

"Il pareggio sarebbe stato probabilmente più giusto. Siamo partiti con una mezz'ora importantissima. Poi pensavo che ci fossimo solamente rilassati, con un attimo di stop dopo un grande sforzo e con l'avversario che tenta di reagire, invece la fase di stallo è continuata. Anche in panchina ci aspettavamo il loro gol e non abbiamo neanche reagito bene. Ci siamo innervositi tra di noi. L'ha risolta Federico. Io non ho mai parlato dei singoli, però devo dire che lui ha sempre due facce: è un giocatore che con l'Eccellenza non c'entra niente. Sa anche lui che deve ignorare tante cose che lo portano ad essere un giocatore che a volte non dà il massimo. Spero che qualche panchina lo possa far crescere. Detto questo, siamo contenti, era importante anche per distanziarci da qualche pensiero negativo. Questa squadra ha raccolto meno di quanto meritava".