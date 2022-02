Gaeta in campo: nel mirino il derby contro l'Itri

In casa Gaeta si lavora verso il derby di domenica prossima contro l'Itri. Al Riciniello, la squadra di Di Rocco ha cominciato a preparare la sfida di domenica, valida per la 18esima giornata di Eccellenza, Girone C. Dopo due gare senza vittorie, contro Pontinia e Paliano, il Gaeta è tornato a vincere nello scorso turno, imponendosi per 5 a 1 sull'Arce. 3 punti importanti che permettono al club di sognare ancora la zona playoff.