Gaeta, addio a Di Rocco: al suo posto arriva Parasmo

Il Gaeta cambia guida tecnica. Addio a Marco Di Rocco, capace di ottenere 41 punti in 27 gare di campionato. Una decisione sofferta, ma presa consensualmente con il tecnico. Al suo posto arriva Marco Parasmo, che guiderà il club nelle ultime tre giornate di Eccellenza, girone C.

Il comunicato: "Decisione sofferta ma già nell’aria. L’Asd Gaeta comunica di aver interrotto il rapporto con mister Marco Di Rocco, ringraziandolo per quanto fatto finora in questa stagione e per il gioco espresso. A mister Di Rocco rivolgiamo l’augurio di ottenere grandi successi nelle propria carriera, nel calcio e non solo. La guida della prima squadra è stata affidata a mister Marco Parasmo che guiderà i biancorossi nelle ultime tre giornate di Eccellenza".