Gaeta-Ferentino 1-1: finisce in parità

Gaeta e Ferentino si spartiscono la posta in palio nella 25esima giornata di Eccellenza ed escono dal Riciniello con un punto a testa. Una gara bella ed equilibrata, con importanti occasioni da entrambe le parti. Cominciano meglio gli ospiti, con varie chance che però non impensieriscono il portiere pontino, almeno nei primi minuti. Al 27’ ci prova Sigillo dalla distanza: la conclusione finisce di pochissimo a lato. Sul finale di primo tempo, Vitale colpisce il palo direttamente da corner. Al 21’ della ripresa la squadra di Di Rocco passa in vantaggio con Nohman, che riceve palla in area di spalle alla porta, si gira e con un mancino preciso batte Capogna. Il Ferentino comincia la rincorsa e va all'attacco: al 24’ è bravo Cardoso a togliere dall'incrocio dei pali una punizione battuta da Felici. Qualche minuto dopo, lo stesso giocatore colpisce il palo. Occasioni a seguire per Gobbo e ancora Felici, ma il pareggio arriva solo al 41', a pochi minuti dalla fine. Compagnone è bravo a sfruttare una deviazione su tiro da fuori area e a mettere la palla in rete. Termina dunque 1 a 1.

GAETA-FERENTINO 1-1

MARCATORI: 20’ st Nohman (G), 41’ st Compagnone (F)

GAETA: Cardoso, Pattelli, Siciliano, Vitale, Sfavillante, Alongi, Galasso (33’ st Leccese), Sigillo (40’ st Orlando), Nohman, Carnevale, Ranieri (33’ st Barbe). A disp. Conte, Piscitelli, Azoitei, Altobelli, Vecchio, D’Urso. All.: Di Rocco.

FERENTINO: Capogna, Mariani (21’ st Delle Monache), Gori, Prati, Maura, Baldassarre, D’Arpino, Piscopo (30’ st Ciocchetti), Compagnone, Felici, Pennacchia (30’ st Gobbo). A disp. Coluccia, Orsinetti, Cantagallo, Fiorini, Cialone, Paglia. All.: Pippnburg.

ARBITRO: Guiotto di Schio