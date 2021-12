Gaeta, ufficiale l'arrivo del portiere Lucas Emmanuel Cardoso

Un innesto importante per l'ASD Gaeta. Il club di Serie D ha ufficializzato l'arrivo di Lucas Emmanuel Cardoso, portiere argentino classe 1992, con alle spalle varie esperienze in Eccellenza con Formia, Itri e Audace. In Serie D, l'estremo difensore ha già vestito la maglia del Lanusei. Il giocatore è stato annunciato dallo stesso club con una nota ufficiale:

"L’Asd Gaeta comunica di aver tesserato il portiere argentino Lucas Emmanuel Cardoso. Classe ’92, arriva a vestire i colori biancorossi dopo le esperienze in Eccellenza Laziale con Formia, Itri e Audace e la parentesi sarda tra Lanusei in Serie D e Arbus in Eccellenza. Lucas ha già svolto il primo allenamento con mister Roberto Fiorenza (in foto) e sarà a disposizione di mister Di Rocco da domani per la rifinitura".