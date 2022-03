Gaeta-Lupa Frascati 1-2: non basta Nohman

Al Riciniello passa la Lupa Frascati. Dopo il pareggio nella scorsa giornata, il Gaeta perde. contro la capolista. Sotto una pioggia incessante, il primo tempo è di dominio esclusivo degli ospiti, che passano in vantaggio con Citro dopo appena 3 minuti. Pompili dalla sinistra mette in mezzo una palla che la difesa non respinge: Citro ci arriva e lo scaglia alle spalle di Cardoso. Il Gaeta non riesce a reagire e allora fioccano le occasioni per la squadra romana. L'unica azione pericolosa arriva allo scadere, con D'Urso che colpisce di testa: salva tutto Santi. A inizio ripresa Lupa subito aggressiva, alla ricerca del 2 a 0 che sfiora con Panella. Il gol arriva dopo qualche minuto, al 9', con Pompili, autore di un diagonale che Cardoso non tiene. Al 15' Leccese si procura un rigore per fallo di Santi: sul dischetto va Nohman che non sbaglia. L'ultima mezz'ora è di attacco totale per il Gaeta, che sfiora il pareggio in due occasioni con Arduini ma non riesce a trovarlo. Finisce dunque 1 a 2.

GAETA-LVPA FRASCATI 1-2

MARCATORI: 3’ pt Citro (L), 9’ st Pompili (L), 15’ st rig. Nohman (G)

GAETA: Cardoso, Pattelli, Siciliano (9’ st Sfavillante), Vitale (12’ st Ranieri), Piscitelli (1’ st Sigillo), Alongi, Barba, Leccese, Nohman, Arduini, D’Urso (1’ st Galasso). A disp.: Conte, Altobelli, Orlando, Vecchio, Angelino. All.: Di Rocco.

LVPA FRASCATI: Santi, Ferraro, Molinari, Montella, Paolelli, Citro, Pagliaroli (9’ st De Vita), Panella, R. Muzzi (41’ st Sebastiani), Tordella (28’ st Negro), Pompili (28’ st Hrustic). A disp.: Iali, Villa, Lalli, Schiena, N. Muzzi. All.: Pace.

ARBITRO: Tassano di Chiavari.

Guardalinee: Puccia e Conti.