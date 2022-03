Gaeta-Monte San Giovanni Campano 2-1: Nohman e Arduini per i 3 punti

Ancora un risultato utile per il Gaeta, che batte di misura il Città di Monte San Giovanni Campano per 2 a 1 e mette in cassa tre punti importantissimi. Per i ragazzi di Di Rocco si tratta de terzo risultato utile consecutico, che consente ai biancorossi di scalare la classifica e portarsi vicino alle prime. Il vantaggio arriva al 24' con Nohman. D’Urso viene atterrato in area, l'arbitro indica il dischetto e concede calcio di rigore. A trasformarlo ci pensa proprio Nohaman, che realizza la quarta rete consecutiva degli ultimi quattro match. Al 9' del secondo tempo arriva il pari. Una palla persa sulla trequarti regala un contropiede agli ospiti, con Ceccarelli che la mette in rete. Al 35' torna di nuovo in cattedra il Gaeta, che con Arduini sigla un gran gol che vale il vantaggio e i 3 punti.

GAETA - MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 2-1

MARCATORI: 24' pt Nohman, 9' st Ceccarelli, 35' st Arduini