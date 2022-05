Gaeta, valutazioni in corso per la prossima stagione

Il Gaeta, dopo la comoda salvezza in Eccellenza girone C, pensa già alla prossima stagione. Come comunicato dal club sui social, sono in corso trattative per decidere la guida tecnica dal prossimo anno in poi. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, la dirigenza sta lavorando per mettere a segno colpi in prospettiva che possano arricchire le Under e un giorno la prima squadra. Il comunicato del club pontino:

"Il mese di maggio non è un periodo di stallo o di riflessioni. Mentre la stagione si sta chiudendo su più versanti la Società è attiva per rilanciarsi in vista della prossima.

Riunioni, contatti, progetti, programmi e novità sono oggetto di impegni quotidiani da parte del nostro sodalizio, guidato dal Presidente Francesco Di Cecca e dal vicepresidente Antonio Di Biagio. Sia per l’Eccellenza 2022/23 che per il nostro Settore Giovanile.

Per ciò che riguarda la Prima Squadra sono in corso una serie di trattative per individuare e definire al più presto chi sarà la guida tecnica per il prossimo anno. Sono stati avviati alcuni contatti tra diversi e variegati profili.

Per il nostro Settore Giovanile ci sono alcune novità che bollono in pentola e che comunicheremo prossimamente. La chiara e netta volontà resta quella di rafforzare e migliorare il Settore in ogni sua componente. Sulla scia di quanto è stato già fatto e con risultati che sono andati al di là di qualsiasi aspettativa. Si sono mantenute le categorie conquistate e si è lavorato per dar spazio a tutti gli iscritti, in modo che ciascun tesserato potesse partecipare a un campionato. I nostri tecnici hanno lavorato in modo encomiabile e l’interesse da parte di numerose famiglie e calciatori, provenienti non solo da Gaeta ma da tutto il circondario, ne sono da riprova.

I giovani sono il futuro e i progetti futuri diventano più rosei solo se il livello dei calciatori cresciuti qui siano in grado di competere in campionati di ampio respiro".