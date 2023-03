Gaeta-Sora, al Riciniello arriva la capolista: biglietti a 7 euro

Domenica il Gaeta ospita in casa la prima della classe, il Sora. In una nota, la società pontina ha reso note le modalità di ingresso e di vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti.

"Le società Asd Gaeta 2010 e Asd Sora Calcio 1907 comunicano in maniera congiunta che, in occasione della gara di domenica 5 marzo 2023 allo stadio Riciniello e in rispetto delle disposizioni di forza pubblica relative alla capienza destinata alla tifoseria ospite, sono a disposizione della società Asd Sora Calcio 1907 i biglietti per i tifosi sorani che verranno venduti esclusivamente con la modalità della PREVENDITA".

Come si legge ancora nel comunicato, a disposizione della tifoseria ospite, oltre al consueto Settore, è stata messa anche una parte della Tribuna Centrale dello stadio. I tifosi che arriveranno in pullman potranno acquistare i biglietti riservati al Settore Ospiti con arrivo ed entrata presso il Varco di Corso Italia. Per chi invece arriverà con i propri mezzi, è previsto l’ingresso da Via Serapide lato Sabbia D’Oro. I biglietti costano 7 euro l'uno.